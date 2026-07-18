Konya’nın gündeminde bu kez dev yılan var! Ardahan’daki fil olayını hatırlattı

Konya'nın Altınekin ilçesine bağlı Dedeler Mahallesi'nde gece saatlerinde tarlada koyunlarını otlatan bir çoban, piton yılanı olduğunu iddia ettiği bir fotoğrafı paylaştı.

Gerçekliği merak ediliyor

Büyüklüğüyle dikkat çeken yılanın gerçek olup olmadığı ise merak konusu oldu. Fotoğrafı gören bazı kişiler görüntünün yapay zekâ ile oluşturulduğunu savunurken, karede yapay zekâ izleri bulunduğunu da öne sürdü.

Ardahan'daki fil olayı yeniden akıllara geldi

Yaşanan bu olay, 2023 yılında Ardahan'da gündem olan fil olayını hatırlattı. Ardahan'da merada hayvanlarını otlatan bir çoban, karşısına çıktığını iddia ettiği filin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kısa sürede yayılan fotoğrafın ardından jandarma ekipleri bölgede fil arama çalışması başlatmış, dönemin Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ise fotoğrafın gerçek olmadığını açıklamıştı.

Çoban ve sürü sahibi: "Yılan gerçekti"

Yenikonya.com.tr'ye konuşan Dedeler Mahallesi Muhtarı Erdoğan Şen ise yaşananları şu sözlerle anlattı:

" Resmi gördüğümde inanmadım, gece 1 saatlerinde hemen çobanı aradım. Çoban, fotoğrafı kendisinin çektiğini ve yapay zekâ olmadığını söyledi. Hatta 'Bir daha görürsem o yılanı video çekip sana atacağım' dedi. Ben de daha sonra koyun sürüsünün sahibini aradım. O da yılanın gerçek olduğunu iddia etti."

Konya'da piton yılanı yaşar mı?

Piton yılanları Afrika, Asya ve Avustralya'nın tropikal bölgelerinde yaşayan, zehirsiz ancak oldukça büyük yılan türleridir. Türkiye'de doğal yayılış göstermezler. Bu nedenle Konya'da doğal ortamda piton görülmesi beklenmez.