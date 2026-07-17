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KONYA Haberleri

Konyalılar dikkat! Tramvay seferleri değişti

Konyalılar dikkat! Tramvay seferleri değişti

Konya AKOM, Yazır Tramvay Durağı Yaya Üst Geçidi yapım çalışmaları nedeniyle toplu ulaşımda geçici bir düzenlemeye gidileceğini duyurdu. Çalışmalar kapsamında 18 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri arasında gece seferlerinde değişiklik uygulanacak.

GECE SEFERLERİNDE DÜZENLEME YAPILACAK

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Yazır Tramvay Durağı'nda sürdürülen yaya üst geçidi yapım çalışmaları nedeniyle gece saatlerinde toplu ulaşım planlamasında değişikliğe gidildi. Düzenleme 18 Temmuz'da başlayacak ve 20 Temmuz'a kadar devam edecek.

OTOBÜS YERİNE TRAMVAY HİZMET VERECEK

Belirtilen tarihler arasında gece seferleri otobüs yerine tramvay ile gerçekleştirilecek. Yetkililer, vatandaşların ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamaması için yapılan düzenlemeyi dikkate alarak seyahatlerini planlamalarını istedi.

VATANDAŞLARA PLANLAMA UYARISI

AKOM, toplu taşıma kullanıcılarının mağduriyet yaşamamaları adına güncellenen sefer planına göre hareket etmelerinin önem taşıdığını belirtti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından seferlerin normal düzenine dönmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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