Konya’da feci kazada hayatını kaybeden çift toprağa verildi!

Konya-Ankara Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Cemal Çiftçi ile eşi Havva Çiftçi toprağa verildi.
Feci kazada hayatlarını kaybettiler
Konya-Ankara Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kuşça Mahallesi sakinlerinden Cemal Çiftçi ile eşi Havva Çiftçi için cenaze programı açıklandı.
Toprağa verildi
Cemal Çiftçi ve eşi Havva Çiftçi'nin cenazeleri 17 Temmuz Cuma günü (bugün) saat 11.00'de Kuşça Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.
OLAY
Konya-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Konya-Ankara kara yolunun 36. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 yaşındaki Cemal Çiftçi idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki bir kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Cemal Çiftçi ile eşi Havva Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada otomobilde bulunan gelini ile iki torunu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken gelinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Hayatını kaybeden Cemal ve Havva Çiftçi çiftinin, Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Kuşça Mahallesi sakinleri olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Cumali Özer)