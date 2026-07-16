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KONYA Haberleri

Konya CHP’de büyük kavga çıkacak!

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Konya CHP’de büyük kavga çıkacak!

CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan ve kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla destekçilerini basın açıklamasına davet etti.

Türktaş'tan sanal medya üzerinden çağrı

Nejat Türktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın saat 15.00'te CHP Konya İl Başkanlığı önünde gerçekleştirilecek basın açıklamasına çağrıda bulundu. Görevden alma kararına rağmen geri adım atmayan Türktaş, örgüt desteğiyle mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

Türktaş açıklamasında, "Örgütümüzün iradesine, dayanışmamıza ve ortak mücadelemize sahip çıkmak için tüm üyelerimizi, yol arkadaşlarımızı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren herkesi basın açıklamamıza davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Görevden alma kararına tepki gösterdi

CHP Genel Merkezi'nin aralarında Konya'nın da bulunduğu 8 il başkanlığında görev değişikliğine gitmesiyle Nejat Türktaş da görevden alınmıştı. Türktaş, kararın ardından yaptığı açıklamalarda, atanan yönetimi meşru bulmadığını belirterek genel merkeze tepki gösterdi.

Konya'daki 30 kurultay delegesinden 28'inin imzasını arkasına aldığı belirtilen Türktaş, seçimli kurultay çağrısını yineleyerek görevden alma kararını "örgüt iradesine yapılmış bir siyasi darbe" olarak nitelendirdi.

CHP Konya'nın yeni İl Başkanı Refik Serttaş oldu

CHP Genel Merkezi tarafından Konya İl Başkanlığı görevine ise CHP'nin eski Karatay İlçe Başkanı Refik Serttaş atandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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