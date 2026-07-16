CHP Konya İl Başkanı Türktaş görevden alındı

CHP Genel Merkezi, aralarında Konya'nın da bulunduğu 8 il başkanlığında görev değişikliğine gitti. Alınan kararla CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş da görevden alındı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin teşkilat yapısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi: "8 ilimizde il başkanlarımız, yönetimleri ve disiplin kurullarıyla birlikte görevden alındı. Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize'de bu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Daha önce görevden alınan 7 ile atama yaptık. Konya ve Tokat il başkanları tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi."

8 il başkanı daha görevden alındı

Müslim Sarı Edirne ve merkez ilçesi, Isparta ve merkez ilçesi, Kastamonu ve merkez ilçesi, Konya ili, Tokat ve merkez ilçesi, Zonguldak ili, Yalova ve merkez ilçesi, Rize ve merkez ilçesi başkanlarının görevden alındığını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi