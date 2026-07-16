CHP Konya İl Başkanı Türktaş görevden alındı

CHP Genel Merkezi, aralarında Konya'nın da bulunduğu 8 il başkanlığında görev değişikliğine gitti. Alınan kararla CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş da görevden alındı.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin teşkilat yapısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Sarı yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi: "8 ilimizde il başkanlarımız, yönetimleri ve disiplin kurullarıyla birlikte görevden alındı. Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize'de bu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Daha önce görevden alınan 7 ile atama yaptık. Konya ve Tokat il başkanları tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi."
8 il başkanı daha görevden alındı
Müslim Sarı Edirne ve merkez ilçesi, Isparta ve merkez ilçesi, Kastamonu ve merkez ilçesi, Konya ili, Tokat ve merkez ilçesi, Zonguldak ili, Yalova ve merkez ilçesi, Rize ve merkez ilçesi başkanlarının görevden alındığını duyurdu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”