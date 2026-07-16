DOSD Meram’da Komi Eğitimleri’nin 3’üncü dönemi başladı

Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen DOSD Meram’ın istihdam odaklı Komi Eğitimleri’nde üçüncü dönem heyecanı başladı. Eğitim programına katılan down sendromlu kursiyerler, uzman eğitmenler eşliğinde mesleki becerilerini geliştirirken, iş hayatına hazırlanarak bağımsız yaşam yolunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Meram Belediyesi öncülüğünde hayat bulan Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD Meram), down sendromlu bireyleri meslek sahibi yaparak istihdama kazandırma hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce başarıyla tamamlanan iki dönemin ardından Komi Eğitimleri'nin 3. dönemi de start aldı

MESLEKİ BECERİLERİN YANI SIRA ÖZGÜVENLERİ DE GELİŞİYOR

Özel bireylerin iş hayatına hazırlanmasını amaçlayan 274 saatlik eğitim programına bu dönem toplam 35 kursiyer katılıyor.

Program kapsamında 16 yaş ve üzerindeki 11 kursiyer, eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanırken, 13-16 yaş aralığındaki 24 kursiyere ise katılım belgesi verilecek. Yaklaşık üç ay sürecek eğitimlerde kursiyerler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde hem teorik hem de uygulamalı eğitim alacak.

DOSD Meram'da gerçekleştirilen komi eğitimleri, down sendromlu bireylerin yalnızca servis ve ikram alanındaki mesleki becerilerini geliştirmeyi değil, aynı zamanda iletişim kurma, sorumluluk alma, ekip çalışmasına uyum sağlama ve bağımsız yaşam becerilerini güçlendirmeyi de hedefliyor.

DOSD MERAM, UMUDU MESLEĞE DÖNÜŞTÜRMEYE DEVAM EDİYOR

Eğitim süresince kursiyerler, servis düzeni, masa hazırlığı, misafir karşılama, iletişim kuralları, hijyen, iş disiplini ve çalışma hayatına yönelik temel uygulamalar konusunda kapsamlı eğitimler alacak. Uygulamalı çalışmalar sayesinde gerçek iş ortamını deneyimleme fırsatı da bulacak kursiyerler, çalışma hayatına daha donanımlı şekilde hazırlanacak.

Program, özel bireylerin üretken bireyler olarak toplumsal hayata daha güçlü katılmalarına katkı sunarken, onların özgüvenlerini artırıyor ve istihdam yolculuklarında önemli bir basamak oluşturuyor.

KURSİYERLER EĞİTİMLER SONUNDA İSTİHDAM İMKANLARIYLA BULUŞTURULACAK

Meram Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışının önemli projelerinden biri olan DOSD Meram, eğitim faaliyetleriyle özel bireylerin sosyal hayatta daha görünür olmalarına, kendi ayakları üzerinde durabilmelerine ve üretime katılmalarına da destek oluyor.

Başarıyla tamamlanan ilk iki dönemin ardından başlayan üçüncü dönem eğitimleri de, down sendromlu bireylerin geleceğine yapılan önemli yatırımlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Eğitim süreci sonunda başarılı olan kursiyerlerin iş hayatına kazandırılması ve istihdam imkanlarıyla buluşturulması hedefleniyor.

MUNLAFALIOĞLU: "HER KURSİYERİMİZİN BAŞARISI BİZİM İÇİN EN BÜYÜK MUTLULUK" DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu da üçüncü dönem eğitimlerinin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projenin her geçen gün daha fazla özel bireyin hayatına dokunduğunu söyledi. Munlafalıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "DOSD Meram'da attığımız her adımda özel bireylerimizin mutlu, üretken ve bağımsız bireyler olarak hayatın içinde yer almaları hedefi bulunuyor. Komi eğitimlerimizin üçüncü dönemine başlamanın heyecanını yaşıyoruz. İlk iki dönemde elde ettiğimiz güzel sonuçlar bizlere doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Bugün eğitim alan her kursiyerimiz, gelecekte çalışma hayatında yer alabilecek potansiyele sahip olduğunu ortaya koyuyor. Onların gelişimini görmek, yeni beceriler kazandıklarına şahit olmak bizlere büyük mutluluk veriyor.”

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu