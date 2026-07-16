Konya trafiğinde şaşırtan görüntü! Aracının tavanında taşıdı
Konya'da trafikte kaydedilen ilginç görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. Bir sürücünün, çocuklara ait akülü otomobili aracının tavanındaki sunroof bölümüne bağlayarak taşıdığı görüldü.
Akülü otomobili böyle taşıdı
Kent trafiğinde seyir halinde olan bir otomobilin üzerinde bulunan akülü araç, diğer sürücülerin dikkatini çekti. Çocuklara ait olduğu öğrenilen akülü otomobilin, aracın tavanındaki sunroofa bağlanarak taşınması cep telefonu kameralarına yansıdı.
Tehlikeli yolculuk kamerada
Görüntülerde, sürücünün akülü otomobili bu şekilde taşıdığı anlar yer alırken, yapılan taşıma şekli trafikte güvenlik açısından tehlike oluşturdu. Diğer sürücülerin kaydettiği görüntüler, kısa sürede dikkat çekti.
Trafikte şaşkınlık yarattı
Akülü otomobilin aracın üzerinde bu şekilde taşınması, çevredeki vatandaşlar ve sürücüler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
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