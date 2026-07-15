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KONYA Haberleri

Konya’da biçerdöver yangını! Hasat sırasında alev alev yandı

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

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Konya’da biçerdöver yangını! Hasat sırasında alev alev yandı
Konya’nın Ereğli ilçesinde hasat sırasında çıkan yangında bir biçerdöver alevlere teslim oldu. Mahalle sakinlerinin ilk müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Ulumeşe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasat çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle biçerdöverde yangın çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinleri ilk olarak yangına müdahale etmek için olay yerine koştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri de kısa sürede yangına müdahale etti.

Yangının, hasat yapılan tarlaya sıçramadan kontrol altına alınması olası bir faciayı önledi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevler söndürülürken, biçer kullanılmaz hale geldi. 

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