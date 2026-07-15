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KONYA Haberleri

Konya’da otomobil takla attı! 4 yaralı

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya’da otomobil takla attı! 4 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesi Ereğli yolu Acıgöl mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Aylin Sema K. yönetimindeki 01 ANT 258 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araçtaki 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Ali Asım Erdem)

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