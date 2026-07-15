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Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı

Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
Nevşehir’de otomobilin takla atması sonrası meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Kayseri Kırşehir karayolu Türkeli Beldesi Topaklı Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Erten'in kullandığı K OD 38 yabancı plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir seyir halindeyken önce orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attıktan sonra yol kenarında durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza da otomobilde bulunan Fadime Ana Erten (60), Orhan Erten (38) ile Boran Erten (33) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet Erten ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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