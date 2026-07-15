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Haluk Levent adliyeye sevk edildi

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Haluk Levent adliyeye sevk edildi

Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında baş şüpheli olarak gözaltına alınan Haluk Levent, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolüne götürüldü.

Haluk Levent daha sonra adliyeye sevk edildi.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, hakkındaki iddialar üzerine 38 kişi ile birlikte gözaltında bulunan sanatçı Haluk Levent, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolüne getirildi.

Haluk Levent sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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