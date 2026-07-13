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KONYA Haberleri

Meteoroloji’den Konya’nın bu ilçelerine uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor

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Meteoroloji’den Konya’nın bu ilçelerine uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Konya ve ilçelerinde yeni haftada sıcak hava etkisini sürdürecek. 13-17 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahminlerine göre kent genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, bazı ilçelerde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sıcaklıkların ise yer yer 35 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

KONYA MERKEZDE SICAKLIK 35 DERECEYE ÇIKACAK

Konya merkezde 13 Temmuz Pazartesi günü (Bugün) parçalı bulutlu hava beklenirken sıcaklığın 20 ila 35 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. Salı günü sıcaklık 21-32 derece olacak. Çarşamba günü az bulutlu havayla birlikte 19-31 derece, perşembe 19-32 derece ve cuma günü 21-33 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Meram'da pazartesi günü en yüksek sıcaklığın 35 dereceye ulaşması bekleniyor. Karatay ve Selçuklu'da da hafta boyunca sıcaklıkların 29 ila 34 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. İlçelerin büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

BAZI İLÇELERDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Tahminlere göre 15 Temmuz Çarşamba günü Ahırlı, Akören, Bozkır, Hadim ve Taşkent'te gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Taşkent'te sıcaklığın yağışlı günde 14-26 dereceye kadar gerileyeceği öngörülüyor.

Ahırlı'da çarşamba günü 15-31, Akören'de 14-30, Bozkır'da 13-31 ve Hadim'de 13-27 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Yalıhüyük'te ise pazartesi günü sıcak hava etkili olacak ve en yüksek sıcaklık 34 dereceye ulaşacak.

İLÇELERDE 35 DERECE ALARMI

Konya'nın bazı ilçelerinde sıcaklıkların 35 dereceyi bulması bekleniyor. Tuzlukçu'da cuma günü 35 derece, Cihanbeyli ve Çumra'da pazartesi günü 35 derece ölçüleceği tahmin ediliyor. Meram'da da pazartesi günü sıcaklığın 35 dereceye çıkması öngörülüyor.

Ilgın, Karapınar, Ereğli, Beyşehir, Çeltik ve Derebucak gibi birçok ilçede en yüksek sıcaklıkların 33-34 derece bandında seyretmesi bekleniyor. Hafta ortasından itibaren kent genelinde az bulutlu havanın ağırlık kazanacağı, sıcak havanın hafta sonuna doğru etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU 

Kaynak: Haber Merkezi

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