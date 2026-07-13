Konya’nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun göreve başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığının 2026 yılı yaz kararnamesi kapsamında Konya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, yeni görevine başladı.
2026 YAZ KARARNAMESİYLE KONYA'YA ATANDI
HSK Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yaz kararnamesi doğrultusunda Konya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Mehmet Uzun atandı. Atama kararının ardından Uzun, Konya'daki görevine resmen başladı.
BAŞSAVCI MEHMET UZUN GÖREVİNE BAŞLADI
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Konya Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevini devralarak çalışmalarına başladı. Uzun'un yeni dönemde Konya'daki adli hizmetlerin yürütülmesinde önemli görev üstlenmesi bekleniyor.
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