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KONYA Haberleri

Konya’da korkutan ot yangını!

Konya’da korkutan ot yangını!
Konya’nın Kulu ilçesine bağlı Arşıncı Mahallesi’nde çıkan ot yangını, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan kuru otlar henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, kullanılmayan eski kerpiç evlere de sıçrayarak çevrede endişeye yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin de desteğiyle alevlere müdahale etti.

Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kuru otluk alan ile kullanılmayan bazı kerpiç yapılarda maddi hasar meydana geldi.

(Ertan Özkök)

Kaynak: Haber Merkezi

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