Konya’da boş arazi alevlere teslim oldu! Mahalleli ve itfaiye seferber oldu

Konya’nın Karapınar ilçesinde boş arazide çıkan ot yangını, itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenle kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kuruyan otların kolayca alev alması, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de söndürme çalışmalarına destek vermesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevlerin çevredeki evlere sıçraması önlenirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle kuru ot bulunan alanlarda vatandaşların daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

(Ali Asım Erdem)