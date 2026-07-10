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KONYA Haberleri

Konya’dan ekip istendi! 15 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’dan ekip istendi! 15 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Karaman'da serinlemek için girdiği gölette kaybolan 15 yaşındaki İsmail Aktaş, ekiplerin saatler süren arama çalışmasının ardından sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

GÖLETTE GÖZDEN KAYBOLDU

Olay, Karaman merkeze bağlı Yollarbaşı Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sıcak havadan bunalan 15 yaşındaki İsmail Aktaş serinlemek amacıyla gölete girdi. Bir süre sonra suda kaybolan genci fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KONYA SUALTI EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

İlk arama çalışmalarında sonuç alınamaması üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinden destek istendi. Olay yerine gelen dalgıç polisler, gölette gerçekleştirdikleri arama sonucunda İsmail Aktaş'a ulaştı. Sudan çıkarılan genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan 15 yaşındaki İsmail Aktaş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Acı haber, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAZİYE MESAJI

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü de İsmail Aktaş'ın vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencimiz İsmail Aktaş'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum öğrencimize Yüce Allah'tan rahmet; başta kederli ailesi olmak üzere öğretmenlerine, sınıf arkadaşlarına ve tüm eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerine yer verildi.

(Meltem Aslan)

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