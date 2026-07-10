Aksaray-Konya yolundaki feci kazada aynı aileden 3 kişi öldü! Düğünden dönüyorlarmış

Aksaray-Konya kara yolunda meydana gelen feci kazada, düğünden dönen aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Aksaray-Konya kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir'deki yakınlarının düğününden dönen ailenin içinde bulunduğu 50 AEG 167 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Şarampole devrilen araç, ardından ağaçlara çarparak durabildi.
Anne ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti
Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Çiğdem Gündüz (52) ile oğlu Emircan Gündüz'ün (25) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan baba Adem Gündüz (55) ile oğlu Bedirhan Gündüz (18), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hastaneden acı haber geldi
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Adem Gündüz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazada aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Bedirhan Gündüz'ün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.