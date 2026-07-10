GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,943 TL
EURO
53,456 TL
STERLİN
63,049 TL
GRAM
6.187 TL
ÇEYREK
10.204 TL
YARIM
20.314 TL
CUMHURİYET
40.523 TL
KONYA Haberleri

Aksaray-Konya yolundaki feci kazada aynı aileden 3 kişi öldü! Düğünden dönüyorlarmış

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Aksaray-Konya yolundaki feci kazada aynı aileden 3 kişi öldü! Düğünden dönüyorlarmış

Aksaray-Konya kara yolunda meydana gelen feci kazada, düğünden dönen aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Aksaray-Konya kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir'deki yakınlarının düğününden dönen ailenin içinde bulunduğu 50 AEG 167 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Şarampole devrilen araç, ardından ağaçlara çarparak durabildi.

Anne ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Çiğdem Gündüz (52) ile oğlu Emircan Gündüz'ün (25) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan baba Adem Gündüz (55) ile oğlu Bedirhan Gündüz (18), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneden acı haber geldi

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Adem Gündüz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazada aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Bedirhan Gündüz'ün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER