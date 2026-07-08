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KONYA Haberleri

Konya’da ilginç görüntü! Yüzlercesi aynı noktada görüntülendi

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konya’da ilginç görüntü! Yüzlercesi aynı noktada görüntülendi

Konya Akşehir-Yunak yolunda gece saatlerinde ilginç bir doğa olayı yaşandı. Yolun asfalt zemini, yüzlerce hatta binlerce olduğu değerlendirilen minik kurbağalarla kaplandı. O anları gören sürücüler ve yayalar şaşkınlık yaşadı.

Yağışların ardından ortaya çıktılar

Bölgede etkili olan yağışların ardından yumurtadan yeni çıktığı değerlendirilen çok sayıda yavru kurbağa, toplu halde karayoluna yayıldı. Özellikle gece saatlerinde görülen bu doğa olayı nedeniyle sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiler

Görüntüleri kaydeden vatandaşlar, yolun büyük bölümünün yavru kurbağalarla kaplandığını belirterek bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Uzmanlar, bu tür toplu hareketlerin özellikle üreme dönemleri ve yağışlı havaların ardından doğal yaşamın bir parçası olarak görülebildiğini belirtirken, sürücülerin bu bölgelerde hızlarını düşürerek hem kendi güvenlikleri hem de doğal yaşamın korunması açısından dikkatli olmaları gerektiğini ifade ediyor.

Sivas'ta da görülmüştü!

Benzer görüntüler Sivas'ın Hafik ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın ardından ilçe merkezindeki Çay Mahallesi ile Günyamaç köyü yolu arasındaki yaklaşık 2 bin metrelik hatta da görülmüştü.

(Berna Ata)

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