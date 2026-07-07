Konya’da kayıp 55 yaşındaki Firdevs Üner bulundu!

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki Firdevs Üner'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları günlerce aralıksız sürdü. Zorlu arazi şartları ve olumsuz hava koşullarına rağmen ekipler, kayıp kadına ulaşabilmek için geniş bir bölgede yoğun mesai harcadı.

Arama çalışmalarına jandarma, AFAD, gönüllü ekipler ve arama kurtarma personeli katılırken, bölge didik didik tarandı. Ekipler, kayıp kadına ulaşabilmek için hem karadan hem de zorlu arazi koşullarında kapsamlı çalışma yürüttü.

SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ

Günlerdir devam eden çalışmaların ardından Firdevs Üner'den sevindirici haber 5.günde geldi.

Edinilen ilk bilgilere göre Üner, kaldıkları çadırın yaklaşık 8 ila 10 kilometre ilerisindeki taşlık bir alanda bitkin ve yorgun halde bulundu.

Ekiplerin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı, ardından sağlık görevlilerinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU KONTROL EDİLİYOR

Firdevs Üner'in sağlık durumunun netlik kazanması için sağlık ekipleri tarafından gerekli kontrollerin gerçekleştirileceği belirtildi. Yetkililer, yapılacak muayenelerin ardından Üner'in genel sağlık durumuna ilişkin detaylı açıklama yapılmasının beklendiğini ifade etti.

Kayıp ihbarının ardından günlerdir umutla sürdürülen arama çalışmalarının mutlu sonla tamamlanması, hem ailesi hem de bölgede görev yapan ekipler tarafından sevinçle karşılandı.

(Meltem Aslan)