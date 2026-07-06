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KONYA Haberleri

Konya’da gölüyle meşhur ilçeyi rüzgar ve sağanak yağış vurdu!

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Konya’da gölüyle meşhur ilçeyi rüzgar ve sağanak yağış vurdu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı sağanak yağış uyarısı Konya'da etkisini gösterdi. Temmuz ayına yağışlı havayla başlayan kentte, sağanakla birlikte hava sıcaklıkları da belirgin şekilde düştü.

Sıcaklıklar düştü

Yaz mevsiminin en sıcak dönemlerinden biri olarak bilinen temmuz ayında serin havanın etkili olması, vatandaşlara adeta sonbaharı yaşattı. Kent genelinde aralıklarla görülen sağanak yağış günlük yaşamı etkilerken, sıcaklıklarda hissedilir düşüş yaşandı.

Beyşehir'de kuvvetli rüzgar

Beyşehir ilçesinde bazı kesimlerinde ise yağış öncesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Şiddetli esen rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşanırken, ardından başlayan sağanak yağış ilçede etkisini gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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