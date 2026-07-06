Konya’da yoğun duman yükseldi! Sebebi ortaya çıktı

Konya'nın Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yükselen yoğun siyah duman, çevrede yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Atlıkarınca Sokak ile Saray Sokak arasında bulunan boş arazide çıkan çöp yangını nedeniyle gökyüzünü kaplayan duman, kentin birçok noktasından görüldü.
İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, boş arazide çıkan çöp yangınına müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını önledi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede bir süre soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
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