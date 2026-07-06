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KONYA Haberleri

Konya’da standartı yükselten üst geçit yenilendi!

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Konya’da standartı yükselten üst geçit yenilendi!
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çevre yollarıyla bağlantıyı sağlayan Konya’nın önemli ulaşım akslarından biri olan Kunduracılar Üst Geçidi’nde asfalt yenileme çalışması yaparak standardı yükselttiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım kalitesini ve standardını artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalılara daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkânı sunma hedefiyle şehrin önemli ulaşım akslarında asfalt yenileme çalışmalarına kesintisiz şekilde devam ettiklerini söyledi.

Başkan Altay, "Kunduracılar Üst Geçidimiz, çevre yollarıyla bağlantıyı sağlayan şehrimizin en yoğun kullanılan üst geçitlerinden biri konumunda. Sürücülerimizin güvenliğini ve konforunu artırmak amacıyla üst geçitte asfalt yenileme çalışması gerçekleştirdik. Trafiği etkilememek için ekiplerimiz gece saatlerinde yoğun mesai yaptı. Çalışma kapsamında toplam 600 ton asfalt kullanarak yolun standardını yükselttik. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

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