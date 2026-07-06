Meram’ın Şampiyon Yumrukları Milli Takım’da

Meram Belediyespor, Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda iki Türkiye şampiyonluğu ve iki üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Milli takıma seçilen sporcular, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları’nda ay-yıldızlı formayla Türkiye’yi temsil ederek Meram’ın gururu olacak.

Meram Belediyespor, Bolu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nı önemli dereceler ve milli takım başarılarıyla tamamladı. Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce sporcunun katıldığı organizasyonda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Meram Belediyespor, kazandığı madalyaların yanı sıra milli takıma gönderdiği sporcularla da büyük bir gurur yaşadı. İKİ ŞAMPİYONLUK, İKİ ÜÇÜNCÜLÜK… Yoğun mücadelelere sahne olan şampiyonada Meram Belediyespor sporcuları, disiplinli çalışmaları, azimleri ve yüksek performanslarıyla kürsüye çıkmayı başardılar. Şampiyonada Büyükler 75 kilogram kategorisinde mücadele eden Emircan Abdullah Beserek, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Gençler 75 kilogram kategorisinde mücadele eden Mehmet Ali Dereli de altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonluğu elde etti. Turnuvada bronz madalya kazanan sporcular da Meram Belediyespor'un başarısına önemli katkı sağladı. Büyükler 56 kilogram kategorisinde mücadele eden Ayşe Ebrar Aygün Türkiye üçüncüsü olurken, Gençler 63,5 kilogram kategorisinde ringe çıkan Sadık Utku Akat da üçüncülük kürsüsüne çıkarak organizasyonu madalyayla tamamladı. MERAMLI SPORCULARIN MİLLİ TAKIM GURURU… Şampiyonada elde edilen başarılı sonuçların ardından Meram Belediyespor sporcuları milli takım kadrosuna seçilerek uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Genç Milli Takım kadrosunda yer alan sporcular, Eylül ayında İtalya'da düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma için mücadele edecek. Büyük Milli Takım sporcuları ise Kasım ayında Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Milli takım başarısıyla taçlanan bu sonuçlar, Meram Belediyespor'un sporcu yetiştirme vizyonunun ve altyapıya verdiği önemin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Dereceye Giren Sporcular; - Emircan Abdullah Beserek – Büyükler 75 kg – Türkiye Şampiyonu - Mehmet Ali Dereli – Gençler 75 kg – Türkiye Şampiyonu - Ayşe Ebrar Aygün – Büyükler 56 kg – Türkiye Üçüncüsü - Sadık Utku Akat – Gençler 63,5 kg – Türkiye Üçüncüsü BAŞKAN KAVUŞ; "GENÇLERİMİZİN, ULUSLARARASI ARENADA DA BAŞARILI OLACAKLARINA YÜREKTEN İNANIYORUM” Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da elde edilen başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sporcuları ve teknik ekibi kutladı. Başkan Kavuş yaptığı açıklamada, "Meram Belediyespor olarak spora ve gençlerimize yaptığımız yatırımların karşılığını böylesine önemli başarılarla görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden tüm sporcularımızı, onları büyük bir özveriyle hazırlayan antrenörlerimizi ve her zaman yanlarında olan ailelerini gönülden tebrik ediyorum. Milli takım formasıyla ülkemizi temsil edecek sporcularımızın uluslararası şampiyonalarda da bizlere yeni gururlar yaşatacaklarına yürekten inanıyorum. Meram Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya, gençlerimizin başarı yolculuğuna destek vermeye devam edeceğiz. Tüm sporcularımıza Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!