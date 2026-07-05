Atıcılık Federasyonu Heyeti’nden İl Müdürü Çintimar’a ziyaret

Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Plak Atışları TPAP 2. Bölgesel 1. Bölge Milli Demokrasi Kupası müsabakaları kapsamında kente gelen Türkiye Atıcılık Federasyonu heyeti, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'ı ziyaret etti.
FEDERASYON HEYETİ KONYA'DA
Ziyarette Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, Plak Atışları Asbaşkanı Abdurrahim Gezer, Plak Atışları MHK Başkanı Ömer Ersöz ve Plak Atışları Federasyon Branş Sorumlusu Hüseyin Cevahir Aydın yer aldı.
MÜSABAKALAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRME YAPILDI
Gerçekleştirilen ziyarette, Saraçoğlu Spor Tesisleri'nde düzenlenen Plak Atışları TPAP 2. Bölgesel 1. Bölge Milli Demokrasi Kupası müsabakaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Organizasyonun Konya'da yapılmasının atıcılık sporunun gelişimi açısından önem taşıdığı ifade edildi.
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, ziyaretin karşılıklı görüş alışverişiyle gerçekleştiği belirtildi.
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