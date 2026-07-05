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Sahte plakalı otomobiliyle kaçarken çarptığı bekçi yaralandı

Sahte plakalı otomobiliyle kaçarken çarptığı bekçi yaralandı
Eskişehir’de mahalle bekçilerinin şüphe üzerine kontrol ettiği otomobilin plakasının sahte olduğu tespit edildi. Araçtan inmeleri yönündeki ihtara uymayan şüpheliler, geri manevra yaparak kaçmaya çalışırken mahalle bekçisi H.Ş. (29), hafif yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Sultandere Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli görülen park halindeki bir otomobili kontrol eden mahalle bekçileri, araçta bulunan 2 şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve araç sorgulaması yaptı.

Kontrollerde aracın plakasının sahte olduğu tespit edildi. Bekçi H.Ş.'nin şüphelilerin araçtan inmesini istemesi üzerine sürücü geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı. Aracı durdurmak isteyen bekçi H.Ş., otomobilin koluna çarpması sonucu yere düşerek yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.Ş., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin çalışmasında, şüphelilerin kullandığı otomobil Sultandere Mahallesi Van Sokak'ta plakaları sökülmüş halde bulundu.

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. 

Kaynak: DHA

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