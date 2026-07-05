Türkiye’nin En Büyük Lavanta Bahçesi’nde festival heyecanı

Karatay Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Geleneksel Karatay Lavanta Günleri’nin açılışı gerçekleştirildi. Türkiye’nin en büyük lavanta bahçesinde düzenlenen festival, mor lavantaların eşsiz manzarası eşliğinde binlerce ziyaretçiyi ağırlarken, birbirinden renkli etkinliklerle katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

Karaaslan Mahallesi'nde bulunan Karatay Lavanta Bahçesi'nde düzenlenen festivalin açılış programına AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Konya İl Müftüsü Ali Öge ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÜN BOYU FESTİVAL HEYECANI YAŞANDI

Karatay Lavanta Bahçesi'nin karşısında oluşturulan etkinlik alanı gün boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. El emeği ürünlerin yer aldığı stantlar, çocuk etkinlikleri, tiyatro gösterileri, illüzyon, animasyon, akrobasi gösterileri ve yarışmalar festival alanına renk kattı.

LAVANTALI ÜRÜNLER ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT ALDI

Karatay Belediyesi tarafından hazırlanan stantlarda ise ziyaretçiler; lavantalı dondurma ve gazoz başta olmak üzere lavanta reçeli, lokumu, kolonyası, sabunu, kremi, tohumu ve yağı gibi birçok doğal ürünü yakından inceleme ve tatma imkanı buldu. Lavantadan üretilen ürünler festival ziyaretçilerinden tam not aldı.

KLASİK OTOMOBİLLER FESTİVALE AYRI BİR RENK KATTI

Konya Klasik Otomobilciler Derneği de Karatay Lavanta Günleri'ne klasik otomobilleriyle katıldı. Mor lavanta tarlaları arasında sergilenen, 1950'li yılların efsane modelleri arasında yer alan Chevrolet, Cadillac, Plymouth ve Lincoln başta olmak üzere onlarca klasik araç, festival alanına nostaljik bir atmosfer kattı. Ziyaretçiler araçları yakından inceleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

ETKİNLİKLER HER YAŞTAN ZİYARETÇİYLE BULUŞTU

Lavanta Günleri kapsamında çocuklar için hazırlanan tiyatro gösterileri, animasyonlar, yarışmalar ve çeşitli sahne etkinlikleri minik ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşattı. Gün boyunca devam eden etkinlikler sayesinde aileler çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirirken, akşam saatlerinde düzenlenen konser ve açık hava sineması festivale ayrı bir renk kattı.

KONYA'DAN VE ŞEHİR DIŞINDAN YOĞUN KATILIM

Karatay Lavanta Günleri'nin açılışına Konya'nın yanı sıra çevre illerden ve şehir dışından da çok sayıda ziyaretçi katıldı. Mor lavanta tarlaları arasında fotoğraf çektiren vatandaşlar, festival alanında düzenlenen etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

Festivalin her ayrıntısının özenle hazırlandığını belirten ziyaretçiler, Karatay Lavanta Günleri'nin her yıl daha da gelişerek geleneksel hale gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, organizasyonda emeği geçen başta Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca olmak üzere herkese teşekkür etti.

KILCA: BETON BİR ŞEHİR YERİNE YEŞİL İÇİNDE BİR KARATAY HEDEFLİYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Lavanta Günleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, gelecek nesillere daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Karatay bırakmak amacıyla çalıştıklarını belirterek, çevre odaklı belediyecilik anlayışıyla şehre yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

Festivale katılan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Kılca, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize daha yeşil, daha yaşanabilir bir Konya ve daha yaşanabilir bir Karatay bırakma hedefiyle yola çıktık. Beton bir şehir yerine yeşil içinde bir Konya, yeşil içinde bir Karatay hedefliyoruz. Bugün burada oluşan tablo, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Rabbime bizlere bu güzellikleri yaşattığı için hamdediyorum." dedi.

Lavanta Bahçesi'nin bulunduğu alanın geçmişte moloz döküm alanı olarak kullanıldığını hatırlatan Başkan Kılca, çevreyi korumak ve bölgeyi yeniden şehre kazandırmak amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda 340 dönümlük alanı Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesine dönüştürdüklerini ifade etti.

Karatay Lavanta Günleri'nin bu yıl beşincisini düzenlediklerini belirten Başkan Kılca, "Lavanta Bahçemizin hemen yanında yaklaşık 190 çeşit gülün yer aldığı Mevlana Gül Parkımızı oluşturduk. Bu alan da Konya'mız ve Karatay'ımız için önemli bir değer oldu." diye konuştu.

"HEMŞEHRİLERİMİZİN DESTEĞİ BİZE GÜÇ VERİYOR”

Festival alanında Türkiye'nin farklı şehirlerinden üreticilerin yer aldığını belirten Başkan Kılca, ziyaretçilerin lavanta ve gül ürünlerinin yanı sıra Konya'nın yerel lezzetlerini de yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi. Belediyenin kendi üretimi olan lavanta ve gül fidelerinin de vatandaşlarla buluşturulduğunu ifade eden Kılca, bu fidelerin evlerde ve bahçelerde toprakla buluşarak yeşil dokunun daha da yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Konya'nın gelişimi için milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Hasan Kılca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonu doğrultusunda Konya ve Karatay için üretmeye ve hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşların desteğinin kendilerine güç verdiğini ifade eden Başkan Kılca, "Hemşehrilerimizin desteğiyle gece gündüz demeden çalışmayı, üretmeyi ve Karatay'ımıza yeni eserler kazandırmayı sürdüreceğiz. Sizler için çalışmaya, sizler için üretmeye devam edeceğiz. Lavanta Günleri'mize katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

SELVİ: KARATAY TÜRKİYE'YE İLHAM OLMALI

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi ise Karatay Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Lavanta Günleri'nin çevre bilincini güçlendiren önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Her yıl büyüyerek devam eden Karatay Lavanta Günleri'nde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Latif Selvi, çevrenin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması konusunda herkese önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti. Festival alanında çocuklar ve gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Selvi, doğayla iç içe büyüyen nesillerin geleceğin daha yaşanabilir şehirlerinin inşasında önemli rol üstleneceğini vurguladı.

İklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca konuşmanın yeterli olmadığını, uygulamaya geçirilen çalışmaların büyük önem taşıdığını belirten Selvi, Karatay Belediyesi'nin çevreyi güzelleştirmeye ve yeşil alanları artırmaya yönelik projeleriyle bu anlayışın başarılı örneklerinden birini ortaya koyduğunu söyledi. Lavanta bahçeleri, gül bahçeleri ve çevre düzenlemeleriyle Karatay'ın çevre odaklı belediyecilik anlayışını başarıyla hayata geçirdiğini ifade eden Selvi, bu çalışmaların Türkiye'deki diğer belediyelere de ilham vermesi gerektiğini kaydetti.

Karatay Lavanta Günleri'nin her yıl daha fazla katılımcıyı bir araya getirdiğine dikkat çeken Selvi, organizasyonun şehir kültürüne ve sosyal yaşama önemli katkılar sunduğunu belirtti. Lavanta Günleri'nin yalnızca bir festival olmadığını, insanları bir araya getiren, paylaşımı artıran ve çevre bilincini güçlendiren önemli bir buluşma olduğunu ifade eden Selvi, bu tür organizasyonların toplumun her kesimine hitap ettiğini söyledi.

Çocuklardan gençlere, yetişkinlerden yaşlılara kadar herkesin mutlu ve huzurlu yaşayabileceği şehirler oluşturmanın ortak sorumluluk olduğunu dile getiren Latif Selvi, milletvekillerinden belediye başkanlarına, kamu kurumlarından vatandaşlara kadar herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi halinde şehirlerin daha yaşanabilir hale geleceğini ifade etti.

Karatay'ın ortaya koyduğu çevre ve yaşam odaklı belediyecilik anlayışının Türkiye genelinde yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Selvi, belediyelerin bu alandaki hizmetlerde birbirleriyle yarışmasının şehirlerin gelişimine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Konuşmasının sonunda Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Selvi, Karatay Lavanta Günleri'nin hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu