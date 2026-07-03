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KONYA Haberleri

Konya’daki feci kazada hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü
Konya’daki feci kazada hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Konya'nın Çumra ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Mustafa Bircan ile 29 yaşındaki Alparslan Altay, düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Konya'nın Çumra ilçesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. F.A. (26) idaresindeki 33 ABY 478 plakalı tır ile 42 AGA 464 plakalı otomobil çarpıştı, otomobilde bulunan Mustafa Bircan ile Alparslan Altay olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Musab El Casim ile Ali El Casim, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, tır sürücüsü F.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. 

Konya'da toprağa verildi

Kazada yaşamını yitiren aslen Güneysınırlı olan Mustafa Bircan ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla birlikte Karatay'daki Karaaslan Üzümcü Mezarlığı'na toprağa veridli.

Karaman'da defnedildi

Alparslan Altay'ın cenazesi ise memleketi Karaman'ın Yukarıkızılca köyünde defnedildi. İkindi namazına müteakip ardından kılınan cenaze namazı sonrası Altay, köy mezarlığında toprağa verildi.

 

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