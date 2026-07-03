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KONYA Haberleri

Konya’da aynı gün 2 farklı noktada yangın!

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Konya’da aynı gün 2 farklı noktada yangın!

Konya'nın Karapınar ilçesinde aynı gün meydana gelen iki ayrı yangın, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangınlarda can kaybı yaşanmazken, kuru otlar ve kullanılmayan araç lastikleri zarar gördü.

TEMİZLİK ATEŞİ YANGINA DÖNÜŞTÜ

İlk yangın, Karapınar ilçesine bağlı Oymalı Mahallesi'nde çıktı. İddiaya göre, temizlik amacıyla yakılan ateş kontrolden çıkarak çevredeki kuru otlara sıçradı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevleri çevrede bulunan evlere ve yakınındaki ağaçlık alana ulaşmadan kontrol altına aldı. Yangında yalnızca kuru otlar zarar gördü.

ELEKTRİK TELİNE KONAN KUŞ YANGINA NEDEN OLDU

İkinci yangın ise Badırık mevkisinde İ.Ö.'ye ait evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik tellerine konan bir kuş akıma kapılarak yanarak bahçeye düştü. Düşen kuşun kuru otları tutuşturmasıyla başlayan yangın kısa sürede bahçede bulunan kullanılmayan araç lastiklerine de sıçradı.

İTFAİYENİN HIZLI MÜDAHALESİ FACİAYI ÖNLEDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak alevlerin çevreye yayılmasını önledi. Yangında elektrik tellerinden düşen kuş telef olurken, bahçedeki kuru otlar ile kullanılmayan araç lastikleri zarar gördü. Her iki yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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