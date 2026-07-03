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KONYA Haberleri

Konya’da GEKİS uygulaması için teknik personele eğitim verildi

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya’da GEKİS uygulaması için teknik personele eğitim verildi

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçe müdürlüklerinde görev yapan teknik personele yönelik GEKİS (Güvenli Elektronik Küpe ve İzleme Sistemi) eğitimi düzenlendi.

Şube Müdürü Yavuz Küçükkaya'nın katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programında, 1 Ocak 2027 tarihinde büyükbaş hayvanlarda ülke genelinde uygulanmaya başlanacak olan GEKİS hakkında teknik personele kapsamlı bilgiler aktarıldı.

GEKİS SİSTEMİ DETAYLI ŞEKİLDE ANLATILDI

Eğitim kapsamında, büyükbaş hayvanların elektronik küpe sistemiyle daha etkin şekilde izlenmesini sağlayacak GEKİS uygulamasının işleyişi, kullanım esasları ve uygulama süreci ele alındı. Teknik personelin sahada karşılaşabileceği durumlar değerlendirilirken, sistemin uygulanmasına yönelik bilgi ve deneyim paylaşımı yapıldı.

HAYVAN SAĞLIĞI VE İZLENEBİLİRLİK GÜÇLENECEK

Programda ayrıca hayvan sağlığı ve yetiştiriciliğine ilişkin güncel konular da masaya yatırıldı. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığının korunması, izlenebilirliğin artırılması ve sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Yetkililer, 1 Ocak 2027'de ülke genelinde uygulanacak GEKİS sistemine hazırlık kapsamında benzer eğitim çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti.

(Ali Asım Erdem)

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