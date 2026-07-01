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KONYA Haberleri

Konya’da hastadan 15 kilo böbrek çıkarıldı! Cerrahlar çok ince çalıştı

Konya’da hastadan 15 kilo böbrek çıkarıldı! Cerrahlar çok ince çalıştı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Giray Sönmez ve ekibi tarafından başarılı cerrahi müdahale gerçekleşti.

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı (ODPBH) nedeniyle ileri evre böbrek yetmezliği gelişen ve düzenli diyaliz tedavisi alan 32 yaşındaki erkek hastaya, Prof Dr Mehmet Giray Sönmez ve ekibi tarafından başarılı bir bilateral nefrektomi operasyonu gerçekleştirildi.

Yaşam kalitesini artırmak hedeflendi

Her iki böbreğinde yüzlerce kist bulunan hastada zaman içerisinde gelişen ciddi böbrek büyümesi; karında şişkinlik, nefes darlığı ve yaşam kalitesinde belirgin düşüşe neden olmuştu. Böbrek fonksiyonlarının tamamen kaybolmasıyla diyaliz tedavisine bağımlı hale gelen hastaya, yaşam konforunu artırmak ve ilerleyen dönemde planlanan böbrek nakli sürecine uygun bir hazırlık sağlamak amacıyla cerrahi müdahale uygulandı.

İki dev böbrek cerrahiyle çıkarıldı

Başarıyla gerçekleştirilen operasyonda, biri 8.700 gram, diğeri 6.500 gram ağırlığında olan, toplamda 15,2 kilograma ulaşan dev polikistik böbrekler çıkarıldı.

Uzman ekip görev aldı

Operasyonda Prof. Dr. Mehmet Giray Sönmez'in yanı sıra Arş. Gör. Dr. Abdullah Altunhan, Arş. Gör. Dr. Furkan Güldibi, Arş. Gör. Dr. Ömer Faruk İnce, Arş. Gör. Dr. Mahmut Çalışkan ve Hemşire Büşra Berber Portakalcıoğlu görev aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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