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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

MEHMET GÜLTEKİN
 

BOZKIR
02-04-1970

ÜÇLER MEZARLIĞI

HÜLYA DOĞAN
 

YAPALI
01-11-1979

YAZIR MEZARLIĞI

SÜLEYMAN CANDAN
 

AKKİSE
18-03-1963

HOCACİHAN MEZARLIĞI

FETENE FENER
 

KOZANLI
29-03-1964

HOCACİHAN MEZARLIĞI

CESUR URGUN
 

KONYA
02-08-1968

MUSALLA MEZARLIĞI

ERDOĞAN KELEŞ
 

KONYA
29-05-1943

MUSALLA MEZARLIĞI

MEHMET İÇİRMEZ
 

KONYA
15-04-1942

ÜÇLER MEZARLIĞI

GÜLÜZAR TOPAK
 

HADİM
03-12-1936

ARAPLAR MEZARLIĞI

ELİFE KARAKAYA
 

BOYALI
25-05-1951

YAZIR MEZARLIĞI

HÜSEYİN BAHÇELİ
 

KARGARA
25-03-1936

YAZIR MEZARLIĞI

ALİ OSMAN CANKALELİ
 

KONYA
01-01-1950

YAZIR MEZARLIĞI

NURİYE ULUBAT
 

KONYA
05-10-1932

ÇOMAKLI MEZARLIĞI

MEHMET BULDUK
 

KAVAK
15-04-1965

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ŞERİFE AKCAN
 

KONYA
01-01-1947

KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI

 

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