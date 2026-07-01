Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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MEHMET GÜLTEKİN
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BOZKIR
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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HÜLYA DOĞAN
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YAPALI
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YAZIR MEZARLIĞI
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SÜLEYMAN CANDAN
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AKKİSE
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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FETENE FENER
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KOZANLI
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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CESUR URGUN
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KONYA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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ERDOĞAN KELEŞ
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KONYA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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MEHMET İÇİRMEZ
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KONYA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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GÜLÜZAR TOPAK
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HADİM
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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ELİFE KARAKAYA
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BOYALI
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YAZIR MEZARLIĞI
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HÜSEYİN BAHÇELİ
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KARGARA
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YAZIR MEZARLIĞI
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ALİ OSMAN CANKALELİ
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KONYA
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YAZIR MEZARLIĞI
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NURİYE ULUBAT
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KONYA
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ÇOMAKLI MEZARLIĞI
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MEHMET BULDUK
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KAVAK
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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ŞERİFE AKCAN
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KONYA
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KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI