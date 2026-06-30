Konya’da bıçaklı kavga! 1 kişi yaralandı O anlar kamerada

Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan Millet Bahçesi’nde akşam saatlerinde çıkan bıçaklı kavga paniğe neden oldu. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışmanın büyümesi sonucu bir kişi bıçaklanarak yaralandı.
Edinilen ilk bilgilere göre olay, Ereğli Millet Bahçesi'nde meydana geldi.
TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bir kişi bıçakla yaralandı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE
Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kavgaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.
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