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KONYA Haberleri

Konya’da yeni yapılan iş merkezinde yangın paniği!

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Konya’da yeni yapılan iş merkezinde yangın paniği!

Konya'nın Karatay ilçesinde, Ankara Caddesi ile Ali Ulvi Kurucu Caddesi'nin kesişiminde bulunan yeni yapılan iş merkezinde yangın çıktı.

Ekipler sevk edildi

Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında binada bulunan çalışanlar kısa sürede tahliye edilerek dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, olayın çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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