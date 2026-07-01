GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,688 TL
EURO
53,068 TL
STERLİN
61,927 TL
GRAM
6.065 TL
ÇEYREK
9.997 TL
YARIM
19.904 TL
CUMHURİYET
39.704 TL
GÜNCEL Haberleri

Konya’da otomobil yayalara çarptı! 2 yaralı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da otomobil yayalara çarptı! 2 yaralı
Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobilin yaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mustafa Koyuncuoğlu idaresindeki 42 BCZ 461 plakalı otomobil, Gökhüyük Mahallesi'nde minibüs bekleyen Mevlüt (51) ile Adem Altunel'e (58) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada, yaralanan Mevlüt ile Adem Altunel ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER