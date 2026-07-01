Gençlere ücretsiz müzekart müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, gençlerin müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri “Müzekart GNS” projesinin bu yıl da uygulanacağını duyurdu. Gençler, Müzekart sayesinde 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelindeki müze ve ören yerlerini ziyaret edebilecek.

Gençlere yönelik olarak 4 yıl önce hayata geçirilen Müzekart GNS, 2026 yılında da uygulanacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 19-25 yaş arasındaki gençlerin, müze ve ören yerlerine ücretsiz girebileceği "Müzekart GNS” projesinin başladığını söyledi.

Bakan Bak, paylaşımında "Sevgili gençler, ülkemizin tarih ve kültür kokan her bir köşesini gönlünüzce gezin diye Müzekart GNS bu yıl da sizlerle... Doya doya gezin, görün, öğrenin” ifadelerini kullandı.

Ücretsiz Müzekart uygulaması 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Müzekart GNS uygulamasıyla 19-25 yaş arasındaki gençlere kültür ve tarihin kapılarını ücretsiz açıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen uygulama kapsamında gençler, 1 Temmuz - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz ziyaret edebilecek.

2022 yılında başlatılan ve binlerce gencin yararlandığı Müzekart GNS uygulaması, bu yıl da gençlere yaz boyunca ücretsiz kültür yolculuğu fırsatı sunacak. Gençler, arkeolojiden tarihe, etnografyadan sanata uzanan geniş bir yelpazede yer alan 300'den fazla müze ve ören yerini ziyaret edebilecek.

Uygulamadan yararlanmak isteyen gençler, 1 Temmuz itibarıyla "muzekartgns.com” adresi üzerinden dijital başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurusu onaylanan gençler, "Türkiye'nin Müzeleri" mobil uygulaması üzerinden dijital Müzekart GNS'lerini kullanabilecek.

Müzekart GNS, kişiye özel olarak oluşturuluyor ve ücretsiz olarak sunuluyor. Kart sahipleri, uygulama kapsamındaki her müze ve ören yerine iki kez giriş hakkına sahip olurken, aynı müzeye ikinci giriş ilk ziyaretin ardından en az üç saat sonra yapılabiliyor.

Müzekart GNS uygulamasıyla gençlerin kültürel mirasla bağlarını güçlendirmeyi, tarih bilincini artırmayı ve yaz dönemini nitelikli kültürel deneyimlerle değerlendirmelerini amaçlanıyor. Böylece gençler, Türkiye'nin dört bir yanındaki müze ve ören yerlerini keşfederken tarih, sanat ve medeniyet birikimini yerinde deneyimleme fırsatı buluyor.

Kaynak: Haber Merkezi