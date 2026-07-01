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KÜLTÜR-SANAT Haberleri

Selçukya Kitap Kulübü’nde “Selvi boylum al yazmalım’’ değerlendirildi

Bekir Turan
Muhabir
Selçukya Kitap Kulübü’nde “Selvi boylum al yazmalım’’ değerlendirildi
Selçukya Kültür Sanat Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Selçukya Kitap Kulübü, ikinci toplantısını gerçekleştirerek dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov’un ölümsüz eseri “Selvi Boylum Al Yazmalım” romanını masaya yatırdı.

Selçukya Kültür Evi'nde düzenlenen ve hafta sonu çok geniş bir katılımla gerçekleştirilen toplantıda, kulüp üyeleri okudukları bu değerli eseri büyük bir ilgiyle değerlendirdi. Katılımcılar, romanda işlenen dönemin ruhu, Sovyet Rusya döneminde Kırgızistan'da yaşanan toplumsal hayat, kurgudaki ve anlatımdaki yazar başarısı ile eserin Türkçe çevirilerinde yaşanan farklılıklar üzerine kapsamlı görüş alışverişinde bulundu. Romanın derinliklerinin yanı sıra beyaz perdeye uyarlanma sürecinin de konuşulduğu toplantıda, romandan uyarlanan ünlü filmin başrol oyuncusu Kadir İnanır'ın vefat etmesinin, tam da kitabın okunduğu döneme denk gelerek okuyucuları derinden etkilediği vurgulandı.

Toplantıda söz alan Selçukya Kitap Kulübü Başkanı Kamil Baysal, romanın okuyucuya çok önemli evrensel mesajlar verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Selvi Boylum Al Yazmalım romanı, aşkın, emeğin ve bağlılığın insan ruhundaki yerini her sayfasında en derin şekilde hissettiriyor. Cengiz Aytmatov, dar bir çevrede gelişen insan ilişkilerini, Kırgızistan'ın o dönemki toplumsal yapısı ve Sovyet Rusya gerçeğiyle harmanlayarak ustalıkla anlatıyor. Bu ayki okuma sürecimizde, romandan uyarlanan o efsane filmle hafızalarımıza kazınan usta aktör Kadir İnanır'ın vefatı da hepimizi derinden etkiledi ve esere daha farklı bir duygu yoğunluğuyla yaklaşmamıza vesile oldu. Eserin anlatım gücünü ve farklı çeviri dillerindeki zenginliğini tartışarak çok verimli bir toplantıyı geride bıraktık."

Kitap kulübü faaliyetlerinin düzenli olarak devam edeceğini ifade eden Baysal, her ay farklı eserlerin değerlendirilerek okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sunacaklarını belirtti. Gelecek ay okunacak kitaplar için kulüp bünyesinde oylamanın devam ettiğini duyuran Baysal ayrıca, böyle bir etkinliğe ve kulüp kurarak kulübün çalışmalarına faaliyetleri içinde yer veren Selçukya Kültür Sanat Derneğimizle gurur duyduğunu belirterek bu kararı alan yönetime teşekkür etti.

Selçukya Kitap Kulübü'nün önümüzdeki aylarda da farklı yazar ve eserleri okuyucularla buluşturarak kültür ve edebiyat faaliyetlerini sürdürmesi planlanıyor.

 

(Bekir Turan)

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