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KÜLTÜR-SANAT Haberleri

Sultan I. Alaeddin Keykubad, Vefatının 789. Yılında Kayseri’de Anıldı

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Sultan I. Alaeddin Keykubad, Vefatının 789. Yılında Kayseri’de Anıldı
Türkiye Selçukluları Devleti’nin büyük hükümdarlarından Sultan I. Alaeddin Keykubad, vefatının 789. yıl dönümünde Kayseri’de düzenlenen anma programı ve panelle yad edildi.

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kayseri Şeker ve Kayseri Kent Konseyi iş birliğinde, Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa protokol üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılışın ardından Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Prof. Dr. Ali Baş, Doç. Dr. Muharrem Çeken, Doç. Dr. Necla Dursun, Dr. Emel Akpolat ve Dr. Emine Uyumaz konuşmacı olarak yer aldı. Panelde Sultan I. Alaeddin Keykubad'ın devlet yönetimi anlayışı, şehircilik vizyonu, imar faaliyetleri ve Türkiye Selçuklu Devleti'ne kazandırdığı eserler farklı yönleriyle ele alındı.

Programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin Selçuklu medeniyetinin en güçlü izlerini taşıyan şehirlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Selçuklu denildiğinde akla gelen şehirlerin başında Kayseri gelir. Şehrimiz farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olsa da bir Selçuklu şehridir. Bu kadim kente eserleriyle ve bıraktığı mirasla mührünü vuran isimlerin başında Sultan I. Alaeddin Keykubad gelmektedir. Bu nedenle böylesine anlamlı çalışmaları son derece önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise konuşmasında, anma programının düzenlenmesinde emeği geçen Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun ve ekibine teşekkür ederek, Sultan I. Alaeddin Keykubad'ın Kayseri ve Türk tarihi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Çiçek, "Alaeddin Keykubad denildiğinde aklıma ilk gelen konulardan biri, Moğol tehlikesini çok erken fark ederek gerekli tedbirleri almasıdır. Ayrıca eşi Hunat Hatun'un Kayseri'de yaptırdığı eserler, kalenin onarılması, Ok Burcu'nun inşası ve şehrin imarı noktasında Alaeddin Keykubad, Kayseri için çok özel bir şahsiyettir. Elbette Türk tarihi açısından da büyük bir devlet adamıdır." dedi.

Anma programı kapsamında panelin ardından, Kayseri Şeker Fabrikası yerleşkesinde bulunan ve Sultan I. Alaeddin Keykubad'ın 1237 yılında vefat ettiği Keykubadiye Sarayı kalıntıları ziyaret edildi. Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Sultan I. Alaeddin Keykubad ve ecdat için dualar edildi.

Düzenlenen programda, Sultan I. Alaeddin Keykubad'ın devlet adamlığı, şehircilik anlayışı ve Selçuklu medeniyetine kazandırdığı eserlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulanırken, tarihi mirasın korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması hedeflendi.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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