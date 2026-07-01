Konya’da bilet satışında büyük fiyasko! Vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında düzenlenecek açık hava konserlerinin bilet satışları daha ilk günden krize dönüştü. Satışların tek noktadan yapılması nedeniyle yüzlerce vatandaş saatlerce güneş altında sıra beklemek zorunda kaldı.

Uzun kuyruklar oluştu

5-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek şenliğin konser biletleri bugün saat 09.00 itibarıyla Selçuk Mahallesi'nde bulunan Akşehir Belediyesi 2 No'lu Hizmet Binası'nda satışa sunuldu. Ancak internet üzerinden satış yapılmaması ve yalnızca tek gişenin hizmet vermesi, uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Vatandaşlar duruma tepkili

Yaklaşık 35 dereceyi bulan sıcak havada saatlerce bekleyen vatandaşlar duruma tepki gösterirken, organizasyondaki yetersizlik nedeniyle belediyeyi eleştirdi. Sırada bekleyen çok sayıda kişi, yaşlı vatandaşların ve çocuklu ailelerin de aynı koşullarda beklemek zorunda kaldığını belirterek yetkililerin alanda bulunmamasına tepki gösterdi.

"Seçim zamanı gelecek''

Kalabalığın arasından bir vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:

"Biz burada mağduruz, Başkan Yardımcısı ortada yok. Gelsin bu işi çözsün. Maaş almakla olmuyor, herkes sorumluluğunu yerine getirsin. Burada tek kişi bilet satıyor. Görevli bile 4 saattir güneşin altında. Başına yeni şemsiye açıldı. Peki burada biri 35 derecede kalp krizi geçirse bunun hesabını kim verecek? 75 yaşındaki teyzeler sırada bekliyor. Ama seçim zamanı gelecek..."