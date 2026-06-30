Konya’da kanlı biten düğün! Muhtar tutuklandı

Konya'nın Meram ilçesinde bir düğün töreninde yaşanan silahlı olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Kazara ateş aldığı öne sürülen tabancadan çıkan kurşunla 18 yaşındaki H.İ.E.'in yaralanmasına neden olan mahalle muhtarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DÜĞÜNDE SİLAH KAZARA ATEŞ ALDI
Olay, Bahçeşehir Mahallesi'nde düzenlenen düğün töreninde meydana geldi. İddiaya göre, düğüne katılan Yeşiltekke Mahallesi Muhtarı Ali A.'in elindeki ruhsatlı tabanca henüz belirlenemeyen bir nedenle kazara ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, davetliler arasında bulunan 18 yaşındaki H.İ.E.'in sol bacağına isabet etti.
YARALI GENCİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Silah sesinin ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.İ.E., ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ilk ifadesinde kendisini kimin vurduğunu görmediğini söylediği belirtildi.
MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ
Olayın ardından ruhsatlı tabancasıyla birlikte gözaltına alınan Muhtar Ali A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan muhtar, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
SABAH/TOLGA YANIK
Kaynak: Haber Merkezi