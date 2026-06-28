Konya Milletvekili duyurdu! Konya’nın bir ilçesi daha il olmaya aday

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Mustafa Kalaycı, MHP Akşehir İlçe Teşkilatı'nın kongresinde yaptığı konuşmada Akşehir'in geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sanayi yatırımlarından teşvik sistemine, il olma hedefinden Kalkınma Yolu Projesi'ne kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Kalaycı, Akşehir'in il olmayı hak ettiğini belirterek gelişim potansiyeline dikkat çekti.

YENİ OSB AKŞEHİR'E GÜÇ KATACAK

Akşehir'e kazandırılması planlanan yeni Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) ilçenin ekonomik kalkınmasında önemli rol üstleneceğini belirten Kalaycı, yatırımın bölgeyi güçlü bir üretim merkezi haline getireceğini söyledi.

Yeni OSB'nin hayata geçirilmesiyle birlikte Akşehir'in sanayi alanında büyük bir sıçrama yapacağını ifade eden Kalaycı, bu gelişmenin yatırım teşvikleriyle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. İlçenin sahip olduğu üretim kapasitesinin doğru teşvik politikalarıyla daha da büyüyeceğini dile getirdi.

TEŞVİK SİSTEMİNDE DÜZENLEME ÇAĞRISI

Mevcut yatırım teşvik sisteminin Akşehir açısından dezavantaj oluşturduğunu belirten Kalaycı, komşu illerle yaşanan teşvik farklılığının yatırım kararlarını doğrudan etkilediğini söyledi.

Konya ile birlikte Akşehir'in 2. bölge teşviklerinden yararlandığını hatırlatan Kalaycı, komşu Isparta'nın 3. bölge, Afyonkarahisar'ın ise 4. bölge teşvikleri kapsamında bulunduğunu belirtti. Bu durumun yatırımcıların daha yüksek destek sunulan illeri tercih etmesine neden olduğunu ifade eden Kalaycı, Akşehir gibi ekonomik potansiyeli yüksek ilçeler için özel teşvik uygulamalarının hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

MHP'DEN AKŞEHİR'İN İL OLMASINA TAM DESTEK

Konuşmasında Akşehir'in il olma talebine de değinen Mustafa Kalaycı, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu hedefin arkasında olduklarını söyledi.

Yerel yönetimler mevzuatında yapılacak olası düzenlemelerde Akşehir'in il statüsü kazanmasını destekleyeceklerini belirten Kalaycı, ilçenin nüfusu, ekonomik yapısı ve stratejik konumuyla il olma kriterlerini fazlasıyla karşıladığını ifade etti.

Kalaycı ayrıca, Akşehir'in Türkiye'den Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu Projesi güzergâhında yer aldığını hatırlatarak, bu konumun ilçeye önemli ekonomik fırsatlar sunacağını söyledi. İl statüsünün kazanılmasının hem Akşehir'e hem de bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

(Meltem Aslan)