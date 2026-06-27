Konya’nın denizine zam geldi!

Konya'da deniz özlemini gidermek isteyenlerin yaz aylarında en çok tercih ettiği noktalardan biri olan Beyşehir Gölü Karaburun Plajı, bu sezon da ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Doğal güzelliği ve serin sularıyla dikkat çeken plajda araç giriş ücretine ise bu yıl zam yapıldı.

Geçtiğimiz sezon 120 TL olan otomobil giriş ücreti, bu yıl 225 TL'ye yükseldi. Fiyatlardaki artış dikkat çekse de Karaburun Plajı, hafta sonlarını doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşların gözde rotalarından biri olmayı sürdürüyor.

Doğa ve göl keyfi bir arada

Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Beyşehir Gölü kıyısında bulunan Karaburun Plajı, sadece yüzme imkânı değil, aynı zamanda geniş piknik alanlarıyla da ziyaretçilerine keyifli bir gün sunuyor. Göl manzarası eşliğinde vakit geçirmek isteyen aileler, ağaçların gölgesindeki dinlenme alanlarında serinleme fırsatı buluyor.

Ziyaretçilere birçok hizmet sunuluyor

Karaburun Plajı'nda ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak birçok hizmet yer alıyor. Tesiste WC, soyunma kabinleri, mescit ve büfe hizmetlerinin yanı sıra geniş kullanım alanları bulunuyor. Doğal atmosferi ve sunduğu imkânlarla Karaburun Plajı, Konya ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin yaz sezonundaki en popüler durakları arasında yer alıyor.

(Ali Asım Erdem)