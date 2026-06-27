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KONYA Haberleri

Konya’da otomobil, motosiklet ve bisiklet kazaya karıştı! 1’ağır 11 yaralı

Konya’da otomobil, motosiklet ve bisiklet kazaya karıştı! 1’ağır 11 yaralı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde meydana gelen farklı trafik kazalarında 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, otomobil, motosiklet ve bisikletlerin karıştığı ayrı ayrı trafik kazalarında toplam 11 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerlerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir yaralı Konya'ya sevk edildi

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan bir kişi, hayati tehlikesi nedeniyle Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.

Meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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