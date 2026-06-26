Konya’da sağlık çalışanından skandal paylaşım! Hemen soruşturma başlatıldı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde görev yapan tıbbi sekreterin sanal medya hesabından yaptığı paylaşım kamuoyunda tepki topladı. Paylaşımla ilgili Konya İl Sağlık Müdürlüğü idari inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.
RESMİ AÇIKLAMA
Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hastanemizde çalışan bir personelin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Cihanbeyli Devlet Hastanesi yapılan açıklamayı sanal medya hesaplarından duyurdu.
Açıklamada, paylaşımın ardından gerekli idari sürecin başlatıldığı belirtilirken, soruşturmanın sonucuna göre gerekli işlemlerin yapılacağı ifade edildi.
TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM
Sanal medyada yayılan paylaşımda sağlık çalışanının şu ifadeleri kullandığı görüldü:
"Sabah işe giderken bazen bir istek geliyor bana çok güzel giyinip makyajımı yapıp topuklu ayakkabılarımı giyip hastanenin koridorlarında tak tak topuk sesim duyuluyor. Bize muayene olmaya gelen hastaların kombinleri ile yıkılıyorum, tüm hevesim kırılıyor sonra formamı giyip geliyorum. Ahırdan çıkıp ayağında bir karış b*kla geleni gördüm ama tuvalet terliği ile gelende ne bileyim." şeklindeki ifadeler kullanıldı.
Söz konusu paylaşımın sanal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı hastaları aşağılayıcı ifadeler kullanan sağlık çalışanına tepki gösterdi.
Konu hakkında Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamayı Cihanbeyli Devlet Hastanesi duyurdu.
Soruşturmanın sonucunda idari sürecin tamamlanması bekleniyor.
(Meltem Aslan)