ULAŞIM DUYURUSU | Konya’daki otobüs ve tramvay seferleri değişiyor

Konya'da 28 Haziran Pazar günü düzenlenecek Granfondo Konya 2026 Bisiklet Yarışları nedeniyle toplu ulaşımda geniş kapsamlı düzenlemeye gidildi.

Saat 07.00 ile 12.30 arasında uygulanacak düzenleme kapsamında birçok otobüs hattı alternatif güzergâhlardan hizmet verecek, bazı hatların seferleri iptal edilirken tramvay işletmesinde de geçici değişiklikler yapılacak.

HANGİ OTOBÜS HATLARI ETKİLENECEK?

Alakova Hareket Merkezi'nde 17, 19 ve 20 numaralı hatlar alternatif güzergâhlardan hizmet verecek. 76 numaralı hattın 07.30 seferi iptal edilirken, 16, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 79, 87, 91, 92, 93, 106, 123, 124 ve 125 numaralı hatlar seferlerini Konya Balık Hali Kavşağı'nda sonlandıracak.

Bosna Hersek Hareket Merkezi'nde 118 ve 119 numaralı hatlar alternatif güzergâhlardan çalışacak.

Erenköy Hareket Merkezi ise yarış güzergâhındaki kapalılık sona erene kadar hizmet veremeyecek.

Gödene Hareket Merkezi'nde 12, 13, 75, 84 ve 94 numaralı hatlar belirlenen noktalarda seferlerini tamamlayacak.

Meram Hareket Merkezi'nde 1, 2, 4 ve 6 numaralı hatlar alternatif güzergâhlardan hizmet verirken, 25, 74, 114 ve 117 numaralı hatlar yarış sona erene kadar çalışmayacak.

Şehir Hastanesi Hareket Merkezi'nde 8, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 54, 127 ve 128 numaralı hatlar geçici olarak hizmet vermeyecek. 15, 29, 30, 31, 83, 90, 112 ve 120 numaralı hatlar ise seferlerini Konya Balık Hali Kavşağı'nda sonlandıracak.

Yazır Hastanesi Hareket Merkezi'nde 52, 55, 56, 86, 102 ve 104 numaralı hatlar alternatif güzergâhlardan hizmet verecek. 47, 48 ve 57 numaralı hatlar ise yarış süresince çalışmayacak.

TRAMVAY SEFERLERİNDE DE DÜZENLEME YAPILACAK

Yarış nedeniyle Adliye–Alaaddin Tramvay Hattı, güzergâhtaki kapanma sona erene kadar hizmet veremeyecek. Selçuk Üniversitesi–Alaaddin Tramvay Hattı ise seferlerine devam edecek ancak yarış sırasında kısa süreli hat kapanmaları yaşanabilecek.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, 28 Haziran Pazar günü 07.00-12.30 saatleri arasında toplu ulaşımı kullanacak vatandaşların geçici güzergâh değişiklikleri ve iptal edilen seferleri dikkate alarak yolculuk planlarını önceden yapmalarını istedi. Böylece yarış organizasyonu süresince hem ulaşımın hem de etkinliğin güvenli şekilde sürdürülebileceği belirtildi.

(Meltem Aslan)