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KONYA Haberleri

Konya’da otomobilde yangın paniği!

Konya’da otomobilde yangın paniği!
​Konya’nın Kulu ilçesinde park halinde olan bir otomobilde çıkan dumanlar paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi Camikebir Mahallesi Şehit Cengiz Köylüoğlu Caddesi üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobilin motor kısmında dumalar yükselmeye başladı. 

Yangın kontrol altına alındı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kulu İtfaiye ekipleri sevk edildi. 

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. 

Maddi hasar meydana geldi

Otomobilin motor kısmında kismi maddi hasar meydana geldi. 

(Ertan Özkök)

Kaynak: Haber Merkezi

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