Konya’da 24 saatte 4 deprem!

Konya'nın Meram ilçesinde 24 saat içerisinde meydana gelen depremler dikkat çekti. Bölgede peş peşe yaşanan sarsıntılar, vatandaşlar arasında kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

İLK DEPREM 2.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE MEYDANA GELDİ

Afet ve deprem kayıtlarına göre, Meram merkezli ilk deprem 23 Haziran 2026 (dün) tarihinde saat 02.21'de meydana geldi. Yerin 8.76 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 2.9 olarak ölçüldü. Gece saatlerinde yaşanan sarsıntı, bazı vatandaşlar tarafından hissedildi.

AYNI BÖLGEDE İKİ ARTÇI SARSINTI DAHA KAYDEDİLDİ

İlk depremin ardından saat 05.25'te 1.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu sarsıntının derinliği 8.57 kilometre olarak kaydedildi.

Yaklaşık iki saat sonra, saat 07.20'de ise 1.5 büyüklüğünde üçüncü bir deprem yaşandı. Son depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

MERAM'DA YENİ BİR SARSINTI DAHA KAYDEDİLDİ

Deprem kayıtlarına göre, dün akşam saat 21.22'de Meram'da 1.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssünün Meram olduğu belirtildi.

DOĞANHİSAR'DA DA DEPREM MEYDANA GELDİ

24 Haziran 2026 (bugün) tarihinde saat 06.10'da bu kez Doğanhisar ilçesinde 1.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 7.93 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı öğrenildi.

UZMANLAR BÖLGEDEKİ HAREKETLİLİĞİN TAKİP EDİLDİĞİNİ BELİRTİYOR

Meram ve Doğanhisar'da kısa süre içerisinde meydana gelen depremler, bölgedeki yer hareketliliğini yeniden gündeme getirdi.

Depremlerin büyüklüklerinin düşük seviyede olması nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenilirken, sismik hareketliliğin ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

(Meltem Aslan)