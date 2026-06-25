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KONYA Haberleri

Konya’da okulda çocuklara şiddet iddiası! 3 şüpheliye hapis talebi

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Konya’da okulda çocuklara şiddet iddiası! 3 şüpheliye hapis talebi

Konya'da bir ilkokulda yaşandığı öne sürülen çocuklara yönelik şiddet olayıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddiaya göre, kızlarının sınıf arkadaşları olan iki çocuğa saldırdıkları öne sürülen 3 kadın hakkında, 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcılık, olayda kullanılan temizlik fırçası sapını ise "silah" kapsamında değerlendirdi.

SAVCILIK SORUŞTURMAYI TAMAMLADI

Olay, 24 Nisan'da Konya'da bir ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre okula gelen Eynar G.(35), Sema G. (29) ve Mehrıban V. (52), kızları H.'nın sınıf arkadaşları olan 8 yaşındaki H.G. ile S.M.S.'na fiziksel şiddet uyguladı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, H.G.'ün temizlik fırçasının sapıyla darbedildiği, S.M.S.'nun ise saçının çekildiği ve tokatlandığı iddia edildi.

TEMİZLİK FIRÇASI SAPI "SİLAH" SAYILDI

Cumhuriyet savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayda kullanıldığı belirtilen temizlik fırçası sapı Türk Ceza Kanunu kapsamında "silah" olarak değerlendirildi. Bu kapsamda 3 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Önümüzdeki günlerde mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde sanıklar hakim karşısına çıkacak.

SABAH/TOLGA YANIK 

Kaynak: Haber Merkezi

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