Konya’da festival var! 8 gün sürecek

Konya'nın tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla düzenlenen Konya İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Konya Valisi İbrahim Akın'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, şehrin turizm potansiyelinin artırılması ve tanıtım çalışmalarının daha etkin hale getirilmesine yönelik önemli başlıklar ele alındı.

TURİZMDE ORTAK STRATEJİ HEDEFİ

Toplantıda, Konya'nın turizmdeki marka değerini yükseltecek projeler ve tanıtım faaliyetleri değerlendirildi. Kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın daha güçlü şekilde öne çıkarılması için kurumlar arasında koordinasyonun artırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca yürütülen çalışmaların ortak bir strateji çerçevesinde sürdürülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ HAZIRLIKLARI GÖRÜŞÜLDÜ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından yapılan sunumlarda, 2026 yılı boyunca gerçekleştirilecek turizm faaliyetleri masaya yatırıldı. Toplantının önemli gündem maddelerinden biri olan 18-26 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek Kültür Yolu Festivali kapsamında yürütülen hazırlıklar değerlendirildi. Festivalin Konya'nın turizm hareketliliğine sağlayacağı katkılar ve ziyaretçi sayısını artırmaya yönelik çalışmalar ele alındı.

ALTERNATİF TURİZM PROJELERİNE ODAKLANILDI

Toplantıda, Konya'nın turizm çeşitliliğini artıracak yeni projeler de gündeme geldi. Özellikle ilçelerde alternatif turizm imkanlarının geliştirilmesine yönelik planlamalar değerlendirilirken, kentin doğal ve kültürel zenginliklerinin ulusal ve uluslararası alanda daha görünür hale getirilmesi için atılabilecek adımlar görüşüldü. Katılımcılar, turizmde sürdürülebilir büyümenin sağlanabilmesi adına kurumlar arası iş birliğinin kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

(Meltem Aslan)