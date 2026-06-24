GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,507 TL
EURO
52,754 TL
STERLİN
61,231 TL
GRAM
6.074 TL
ÇEYREK
10.031 TL
YARIM
19.971 TL
CUMHURİYET
39.771 TL
KONYA Haberleri

Beyşehir’in nilüfer bahçesi ziyaretçi akınına uğruyor

- Güncelleme Tarihi:

Beyşehir’in nilüfer bahçesi ziyaretçi akınına uğruyor
Konya’nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü sarı ve beyaz nilüfer çiçekleriyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

Beyşehir Gölü kıyısındaki Çiftlik Mahallesi'nde yer alan ve gezi tekneleriyle ulaşılabilen nilüfer bahçesi, Türkiye'nin en büyük nilüfer bahçesi olarak gösteriliyor. Sazlıkların arasından ilerleyen teknelerle ulaşılan alan, sarı ve beyaz nilüfer çiçekleriyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. Göl yüzeyindeki su kuşları, yemyeşil doğası ve sakin atmosferiyle dikkat çeken nilüfer bahçesi, fotoğraf tutkunlarının yanı sıra düğün ve gelin-damat çekimleri için de tercih ediliyor. Ziyaretçiler ise bu eşsiz güzellikleri kayıt altına alarak sosyal medyada paylaşıyor.

Tekne turu işletmecisi İbrahim Erdoğan, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle göldeki su seviyesinin ciddi oranda düştüğünü ve tur sezonunun erken sona erdiğini hatırlatarak, bu yılki yağışlarla birlikte Beyşehir Gölü'nün yeniden canlandığını söyledi. Mayıs ayında başlayan nilüfer sezonunun ağustos ayına kadar devam ettiğini belirten Erdoğan, ziyaretçilerin sarı ve beyaz nilüfer çiçeklerini yakından görme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Erdoğan, nilüfer bahçesine olan ilginin her geçen yıl arttığını, ziyaret edenlerin gördükleri manzaradan büyük memnuniyet duyduğunu ve çevrelerine tavsiye ettiğini dile getirdi. Beyşehir'in tarihi ve doğal güzellikleri arasında yer alan Eşrefoğlu Camisi, Eflatunpınar, Leylekler Vadisi ve Derebucak Çamlık Mağaraları gibi destinasyonlara nilüfer bahçesinin de eklendiğini vurgulayan Erdoğan, yörenin son yıllarda önemli bir turizm merkezi haline geldiğini söyledi. Ancak gölde yaz aylarıyla birlikte buharlaşmaya bağlı su kayıplarının yeniden başladığına dikkat çeken Erdoğan, su seviyesindeki düşüşün sınırlı kalmasını ve tekne turlarının sezon sonuna kadar kesintisiz devam etmesini umut ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER