Konya Şehir Hastanesi’nden önemli duyuru! 30 gün kapalı kalacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı 1'inci Etap Yapım çalışmaları kapsamında önemli bir trafik düzenlemesine gidildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Şehit Burak Aydoğan Caddesi ile Şehit Bayram Olgun Caddesi kavşak kesişimi, 22 Haziran 2026 tarihinden itibaren 30 gün süreyle araç trafiğine kapatılacak.

C KAPISI ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Konya Şehir Hastanesi tarafından yapılan duyuruda, 22 Haziran 2026 tarihinden itibaren C Kapısı'nın hem araç hem de yaya trafiğine kapalı olacağı bildirildi. Uygulamanın 30 gün boyunca devam edeceği belirtildi.

HASTANE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Geçici trafik düzenlemesi kapsamında hastaneye girişler yalnızca A ve B kapılarından yapılabilecek. Hastaneden çıkışlar ise sadece A Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.

Açıklamada; "Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuru doğrultusunda, 22 Haziran 2026 tarihinden itibaren 30 gün süreyle C Kapısı araç ve yaya trafiğine kapalı olacaktır. Bu süre boyunca: Hastane girişleri A ve B Kapılarından yapılacaktır. Hastane çıkışları ise yalnızca A Kapısından gerçekleştirilecektir. Hastanemize gelecek vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına ulaşım planlarını bu düzenlemeye göre yapmaları önemle rica olunur.'' ifadeleri kullanıldı

TRAMVAY HATTI ÇALIŞMALARI NEDENİYLE UYGULANIYOR

Söz konusu düzenlemenin, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı 1'inci Etap Yapım çalışmaları kapsamında hayata geçirildiği ifade edildi. Çalışmaların ulaşım altyapısını güçlendirmesi hedefleniyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, hastaneye gelecek vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ulaşım planlarını yeni trafik düzenlemesine göre yapmaları gerektiğini belirterek, sürücü ve yayaların yönlendirme levhalarına dikkat etmelerini istedi.

(Meltem Aslan)